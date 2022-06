Quem gosta de frio terá um final de semana “daquele jeito”. As temperaturas no sábado (11), domingo (12) e segunda-feira (13) tendem a ser extremamente baixas, conforme previsão de todos os institutos de meteorologia. Mesmo faltando 11 dias para o início oficial do inverno, os curitibanos e paranaenses em geral terão um belo aperitivo do que promete a próxima estação.

Os ventos no sul do país já começam a predominar. Embora ainda persista uma certa nebulosidade no Paraná, o ar frio está se projetando por toda a região. No mapa de temperaturas nota-se valores já um pouco baixos no extremo sul do estado, próximo de 6°C. Não há chuvas significativas no estado nesta manhã.

Na sexta-feira ainda chove em algumas regiões, principalmente entre o leste e o norte. As chuvas já apresentam intensidade mais fraca e também ocorrem de forma mais isolada, entre os períodos da madrugada e da manhã. A tarde será amena, mas o destaque fica por conta do rápido declínio das temperaturas a partir do anoitecer, pois um ar mais “gelado” chega ao estado.

A mínima prevista para Curitiba nesta sexta-feira é de 13°C, com máxima de 19ºC. No litoral as temperaturas variam de 17°C a 22°C em Paranaguá e de 11°C a 18°C em Ponta Grossa. No Sul, em União da Vitória, nas primeiras horas da manhã as temperaturas caíram bastante. A mínima foi de 6°C. Em todo estado, a máxima não ultrapassa os 23°C.

A partir de sábado o alerta de geada está acionado pelo Simepar. Em algumas áreas será possível a formação de gelo ao amanhecer. No domingo e na segunda o risco passa a ser moderado e alto em toa metade sul do Paranã.