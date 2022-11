Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, está sendo palco de uma das maiores festas de sua história. A cidade comemora 61 anos de fundação e a programação das festividades que começou na sexta-feira (4) trará shows musicais nacionais neste sábado (5). No domingo (6), também haverá festa.

Neste sábado, a dupla sertaneja Guilherme e Santiago se apresenta. No domingo, Edson e Hudson e Gian e Giovani comandam o show Boate Azul. Na sexta-feira, quem se apresentou foi a dupla Fernando e Sorocaba.

+ Leia mais: Projeto de culinária cria curso pra crianças e é sucesso em Curitiba

O local do evento é o Espaço Cinquentenário, no principal acesso de entrada da cidade. A festa ainda terá atrações como parque de diversões, diversas apresentações musicais, duas praças de gastronomia e feira de artesanato. Também está programada a prova campeira – que englobará disputas de baliza, tambor, marcha e moto vaca, com realização no pipódromo local.

Infraestrutura

Chamada de 1.ª QBFEST, segundo a prefeitura, são ao todo 30 mil metros quadrados de área de evento, sendo 4 mil em área coberta.

O local conta com um palco master, pistas vip e geral para o público, 36 camarotes, além das áreas destinadas à gastronomia, feira de artesanato e os brinquedos para o público infantil.

Entrada

O acesso dos visitantes, de acordo com a organização, é feito pela avenida de acesso a Quatro Barras (Avenida Dom Pedro II), nas imediações da rotatória próxima ao Sesi. Os ingressos custam R$ 15 (meia entrada) ou R$ 30 (inteira) para a pista geral, e R$ 50 para a pista vip, localizada mais próxima ao palco.

Os ingressos podem ser comprados direto na bilheteria e também podem ser adquiridos previamente pelo site do evento. Crianças até 10 anos não pagam.

Outras festividades

Além do complexo da QBFEST, o município terá uma programação com eventos alusivos aos 61 anos, que são tradicionais da cidade.

LEIA TAMBÉM:

>> Saiu o prazo da prova de vida pra aposentados e pensionistas de Curitiba

>> Nota Paraná sorteia nesta segunda prêmio de R$ 1 milhão

Com organização das Cabanhas Farrancho Galponeiro e Toca do Lobo, sediadas respectivamente no Palmitalzinho e no Florestal, e com apoio da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, a Prova Campeira acontece no sábado, com as provas de laço com moto vaca. No domingo, as provas serão nas modalidades de baliza, tambor e marcha.

Para conferir, basta se dirigir ao pipódromo local, na Rua 25 de Janeiro, no Jardim Patrícia.

Já no Espaço Cinquentenário, além dos grandes shows, estão programados eventos locais como a premiação de alunos da rede municipal de ensino, festival de dança e diversas apresentações musicais ao longo do sábado. No domingo, acontecem a pedalada, com saída às 9h, e mais de dez apresentações musicais de vários gêneros, passando pelo gospel, rock, sertanejo e música eletrônica.

A 1ª QBFEST é realizada pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Nova Era Promoções de Eventos e Uau Tickets. Confira toda a programação no link 1ª QBFEST.