O domingo (25) vai ser de sol e com pouca nebulosidade no céu curitibano. Com sol predominando ao longo do dia, as temperaturas seguem a tendência de elevação. Aproveite, pois o frio vai vir intenso nos próximos dias com chance de geada e temperatura abaixo de 0°C. Um frio de lascar!

Segundo o Simepar, uma massa ar frio segue em direção ao oceano e para o domingo, não tem possibilidade de chuva ou mesmo uma queda de temperatura. A máxima pode bater 23°C no meio da tarde.

No litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital paranaense. Em Morretes, cidade histórica e com ótimos programas a fazer, a máxima chega a 24°C. Para o interior, predomínio de sol em todo o Paraná. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, poderemos chegar a 27°C. Um ótimo domingão.