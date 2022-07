Faltam quatro dias para voltar a chover em Curitiba. É na base da contagem regressiva que os curitibanos vão observar a previsão do tempo para os próximos dias. O tempo seco, com baixa umidade relativa do ar, tem deixado o estado em alerta, já que não chove há mais de mês. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, uma frente fria é aguardada com ansiedade para a próxima semana.

No amanhecer deste sábado (9), a nebulosidade segue mais concentrada entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e no litoral. As nuvens aumentam no céu e deixam o dia com temperaturas mais amenas. Não há indicativos de chuvas. Na maior parte do dia o sol predomina no interior do estado, deixando as temperaturas mais elevadas.

Em Curitiba, os termômetros devem registrar variação de 11°C a 22°C. Em Paranaguá, a mínima é de 18°C e a máxima de 22°C. No Noroeste, na região de Paranavaí, a máxima pode chegar a R$ 28°C.

Domingo também não tem previsão de chuvas no Paraná. Dia amanhece com presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros nos Campos Gerais, RMC e no litoral, mas ainda durante a manhã o sol aparece. No interior pouca nebulosidade durante todo o dia, com temperaturas elevadas à tarde (maiores valores entre o oeste e o noroeste paranaense).