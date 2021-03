Nesta sexta-feira (26), a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 937 casos e 39 novos óbitos de coronavírus. Com UTIs ainda lotadas, e leitos clínicos com apenas 10 vagas, a capital paranaense soma um total de 12.989 casos ativos de covid-19, que corresponde ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Do total de novas mortes, 24 delas ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 23 homens e 16 mulheres, com idades entre 41 e 88 anos. Apenas duas pessoas não tinham fator de risco para complicações da doença.

Do início da pandemia até agora, 3.691 mortes foram provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 169.464 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 152.784 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Números da covid-19 em 26 de março

937 novos casos confirmados

39 novos óbitos (24 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 169.464

Casos ativos – 12.989

Recuperados – 152.784

Óbitos – 3.691