Com um estoque de cerca de 15 mil doses de vacina insuficiente para ampliar novas faixas etárias do público geral, Curitiba terá nesta terça-feira (22) repescagem da vacinação da primeira dose contra a covid-19.

A repescagem será para todos trabalhadores da educação básica e também do ensino superior com 25 anos completos ou mais; para quem tem 50 anos ou mais; gestantes e puérperas; pessoas com comorbidades; e pessoas com deficiência.

O atendimento será feito em 11 pontos de vacinação, um por regional e o Pavilhão da Cura, no Parque Barigui (lista abaixo).

Profissionais da Educação

Professores e trabalhadores da educação básica precisam se dirigir especificamente ao ponto de vacinação da região onde está a escola em que trabalham, munidos de uma declaração fornecida pela instituição de educação e um documento que comprove vinculação ativa com a unidade de ensino.

Já o grupo do ensino superior pode procurar qualquer um dos dez pontos de vacinação da cidade abaixo, menos o Pavilhão da Cura.

Doses remanescentes

Das 15 mil doses remanescentes, três mil já estão comprometidas com a imunização de profissionais da saúde, trabalhadores da limpeza pública, pessoa em situação de rua e assistência social.

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba lembra que a próxima a faixa etária da população em geral a ser aberta, 49 anos, tem um público estimado de 19 mil pessoas.

Pontos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h, de segunda a sexta

Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)



US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba

Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n