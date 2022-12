Curitiba registrou na tarde de quarta-feira (28), rajadas de vento de quase 30 km/h. A informação foi divulgada pela Defesa Civil da capital. Apesar da força, a ventania não resultou em grandes estragos nas ruas ou mesmo destelhamentos de residências. Ninguém saiu ferido. Nesta quarta-feira, por volta das 16h, o tempo virou na capital e o tempo fechou. Será que a previsão do tempo para Curitiba indica mais chuva?

Segundo o boletim da Defesa Civil, Curitiba teve chuva de 12 mm na estação meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel, e rajadas de vento de 29,2 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Uma árvore caiu na Rua Delegado Bruno de Almeida, 1520, no bairro Tatuquara, e no bairro Caximba, ocorreu alagamento na Rua Francisco Beralde Paoleni.

Caso venha a precisar de ajuda ou apoio, a prefeitura de Curitiba tem os canais de atendimento as emergências nos telefones 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Vem mais chuva nesta quinta-feira?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira (29) segue com previsão de chuvas, especialmente entre o Leste e o Norte do estado. Apesar disso, a possibilidade de tempestades é muito baixa, e no geral espera-se apenas pancadas de chuva e algumas descargas atmosféricas. Entre o Oeste, Sudoeste e o Centro-Sul as temperaturas ficam amenas no amanhecer, e ao longo do dia o sol aparece.

Previsão do tempo para Curitiba

Em Curitiba, a temperatura mínima esperada era de 16°C e a máxima deve chegar aos 26°C. Sobre a chuva, segundo o Simepar não há chance de precipitações nesta quinta-feira. Já no Litoral, onde a concentração de nuvens deve ser um pouco maior do que na capital, a temperatura deve variar entre 22°C e 26°C.

