O comando-geral da Polícia Militar do Paraná (PM) marcou entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (1.º) para falar sobre a ação nas negociações e desbloqueio das rodovias federais e estaduais que cruzam o Paraná. A entrevista começa a partir das 15h30 e a Tribuna transmite ao vivo pelas redes sociais.

Segundo a organização, o comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, dará detalhes sobre a situação dos bloqueios acompanhado do subcomandante-geral, coronel Carlos Eduardo Cidreira, do comandante do Comando de Policiamento Especializado, coronel Mário Henrique do Carmo, e do comandante do Comando de Missões Especiais, coronel Paulo Henrique Semmer.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitibanos fazem fila em postos de combustíveis e temem desabastecimento

>> Enquete: Você concorda com os bloqueios feitos por manifestantes em estradas do Brasil?