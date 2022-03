A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou, nesta terça-feira (8), a prestação de contas da pasta durante a Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa. A reunião foi referente ao 3.º quadrimestre de 2021.

No balanço, a SESA informou que investiu, no ano passado, o montante de quase R$ 900 milhões (R$ 878.080.145,45) em ações para o combate da covid-19, valor equivalente a 12,27% de toda a receita líquida anual da secretaria.

Dos valores destinados ao enfrentamento da pandemia, cerca de R$ 327,6 milhões (37,3%) são exclusivos do Tesouro do Estado, enquanto R$ 434,1 milhões (49,44%) fazem parte dos recursos transferidos pelo governo federal por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O restante corresponde a doações, outras fontes e arrecadações.

“Estamos fazendo um bom combate, colocando recursos financeiros à disposição, em um esforço de todas as áreas, com o apoio dos municípios, do governo federal, também dos outros poderes, como a Assembleia Legislativa”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Queremos ultrapassar essa doença e com o avanço da imunização poderemos retomar e expandir os serviços para os paranaenses”, acrescentou.

Mortalidade Infantil

Durante a prestação de contas aos deputados estaduais, Beto Preto ressaltou a redução da taxa de mortalidade infantil no estado do Paraná, para 9,6 óbitos a cada mil nascidos vivos. Por outro lado, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) apresentou aumento nos índices.

“Tivemos um crescimento na mortalidade materna pelo coronavírus, especialmente com a circulação da variante delta no início de 2021, mas ao longo do ano conseguimos imunizar as gestantes e este número caiu a níveis até menores que os anos anteriores”, disse.

A RMM no Paraná alcançou 117,4 por 100 mil nascidos vivos e 162 óbitos maternos, sendo 108 por Covid-19. Este número representou um aumento de mais de 120% quando comparado a 2020, onde a RMM era 52,0 e 72 óbitos maternos, sendo 17 por Covid-19.