O governo do Paraná entregou, nesta terça-feira (26), 98 novos veículos para o uso das Polícias Militar e Civil. A entrega das viaturas contou com um evento no pátio da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O investimento, segundo o Poder Executivo, foi de R$ 19,1 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ao todo, a Polícia Militar utilizará 89 das viaturas, enquanto a Polícia Civil ficará responsável por 9 veículos. A renovação da frota alcança todas as regiões do Estado e faz parte de um plano de modernização das polícias no Paraná. De acordo com o governador Ratinho Junior, os novos veículos vão permitir reduzir o tempo de uso de algumas viaturas de dez para cinco anos.

Viaturas vão pra onde?

Das 89 viaturas entregues à Polícia Militar do Paraná (PMPR), 66 serão distribuídas às unidades de área que atendem os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara, Paranaguá, Jacarezinho, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Cambé, Assaí, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Rolândia, Apucarana, Ibiporã, Londrina, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Loanda, Cascavel, Quedas do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Dois Vizinhos, Pato Branco, Palmas e Toledo.

Em relação às nove viaturas destinadas à Polícia Civil, três irão para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), duas ao Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), outras duas para a Divisão Estadual de Narcotráfico (Denarc), e mais duas para a 8ª subdivisão policial de Paranavaí, também no Noroeste.

Durante o evento de entrega dos veículos, o secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, ainda trouxe detalhes sobre mais renovações na frota de veículos das polícias do estado. “ Nos próximos meses vamos entregar mais 350 viaturas para todo o Paraná e outras 32 exclusivas para patrulhar as fronteiras”, enfatizou o secretário.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

