A partir desta segunda-feira (4), a vacinação anticovid será ampliada com a convocação da 3ª dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais, com imunossupressão. A 3ª dose de reforço também estará disponível a partir desta data para pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal. Em ambos os casos, é necessário ter um intervalo mínimo de 120 dias desde a dose de reforço anterior.

A 3ª dose de reforço corresponde à 5ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial ou à 4ª dose para quem recebeu Janssen no esquema inicial.

40 anos ou mais

O chamamento da próxima semana também contempla de forma escalonada o 2º reforço para pessoas com 40 anos ou mais (confira o cronograma). O 2º reforço corresponde a 4ª dose para quem iniciou a vacinação com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou 2ª dose para quem iniciou com Janssen.

As convocações atendem às novas determinações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde.

Ao todo são esperadas 45 mil pessoas para se vacinarem contra a covid-19 de segunda (4/7) a sexta-feira (8/7).

Repescagem para já convocados

Os pontos de vacinação também oferecem repescagem contínua para todos os grupos anteriormente convocados: 1ª dose para todos com 5 anos ou mais; 2ª dose para todos com 5 anos ou mais; 1º reforço para todos com 12 anos ou mais; 2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na primeira dose com Janssen; ou pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido até o primeiro semestre de 1973.

Importante ressaltar que para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte (leia mais sobre os esquemas vacinais aqui)

A data das doses já recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Onde se vacinar

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para pessoas com 12 anos ou mais é realizada em todas as 107 unidades de saúde. Para crianças de 5 a 11 anos, a vacinação está disponível também em todas as unidades, com exceção da Ouvidor Pardinho. Confira os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

Vacinação simultânea

Para as pessoas com 12 anos ou mais, além da dose do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza), que pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid.

Crianças entre 5 e 11 anos devem aguardar 15 dias de intervalo entre os imunizantes contra a covid e a gripe.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Condições de imunossupressão

Idosos já acompanhados pelo SUS Curitibano ou vacinados anteriormente como parte do grupo de “imunossuprimidos” não precisam apresentar comprovação da condição.

Pacientes que ainda não tenham sido vacinados como imunossuprimidos e não são acompanhados pelo SUS Curitibano, devem apresentar alguma documentação que comprove a sua condição.

São considerados imunodeprimidos, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde, as seguintes condições:

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras

Pessoas com HIV/Aids

Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes em hemodiálise

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

Cronograma da vacinação de 4 a 8 de julho

Confira quais são os novos públicos convocados para a vacinação contra covid-19 da semana de 4 a 8 de julho. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Confira os locais no site Imuniza Já Curitiba.

Os pontos de vacina oferecem também as repescagens contínuas. Pessoas que já têm o intervalo mínimo recomendado entre as doses, mas perderam a data da convocação ou se vacinaram fora do cronograma para sua idade podem procurar, o quanto antes, um ponto de vacinação para completar o seu esquema vacinal (veja os esquemas vacinais em vigor atualmente)

3º Reforço

(5ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 4º dose para quem recebeu Janssen)

Pessoas com 60 anos ou mais com imunossupressão*

Pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com a primeira dose de Janssen*

4/7 (segunda-feira) – vacinadas com 2ª reforço até 6/3

* Pessoas que fazem parte destes dois grupos que forem atingindo o intervalo de 120 dias após o 2º reforço, poderão fazer a busca direta pela dose de reforço nos pontos de vacinação.

2º Reforço

(4ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 3º dose para quem recebeu Janssen)

4/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1973, vacinadas com 1º reforço até 6/3

5/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1974, vacinadas com 1º reforço até 7/3

6/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1974, vacinadas com 1º reforço até 8/3

7/7 (quinta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1975, vacinadas com 1º reforço até 9/3

8/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de1975, vacinadas com 1º reforço até 10/3