Uma história de sucesso construída há sete anos em Curitiba faz do Armazém do Alemão, no Boqueirão, um ponto de encontro imperdível para os amantes do estilo de comédia stand up. A partir de 2015, o trabalho de formiguinha de comediantes como Emerson Ceará, 33 anos, Eduardo Jericó, 44 anos, e outros comediantes que iniciaram o projeto “2.ª Feira da Comédia” fez com que o local passasse a lotar de público todas as segundas-feiras, dia da semana em que as apresentações ocorrem.

A Tribuna visitou o Armazém e acompanhou de perto o show de risadas da plateia. São sete anos ininterruptos com o stand up em cartaz. De acordo com os artistas, é o tempo de duração mais longo de um show de comédia em bares e restaurantes do Brasil com dia fixo.

Segundo Ceará, que tem um largo currículo de comédia que inclui participações em programas de redes nacionais de televisão, o segredo do sucesso em Curitiba tem relação com a dedicação ao trabalho, gosto do público, aposta em um dia da semana considerado “morto” para o setor de bares e restaurantes, mas também de relacionamento quase que familiar construído entre os artistas e o dono do Armazém. “Ele bancou a nossa aposta. O estabelecimento também atrai as pessoas. Comida alemã excelente, lugar espaçoso, atendimento, bebida gelada. É um ambiente familiar que todo mundo que vem gosta muito”, destaca o comediante.

O dono do espaço é o empresário Emerson Alemão, 48 anos, que há 28 anos atua no ramo de bares e restaurantes. “O Armazém está aberto há 12 anos. O início dos shows nas segundas não foi fácil. Em 2015, tinha dias que eram dez pessoas na plateia. Foi muita persistência. Mas, realmente, acabamos formando uma família. Isso faz toda a diferença. Os ingressos voam”, diz Alemão.

Eduardo Jericó, que também faz parte da cena nacional da comédia, conta que a primeira formação do show foi com o Ceará e Thiago Souza, depois veio Ceará e Alorino Júnior e, há 4 anos, a formação é com ele e o Ceará. “Todos os grandes nomes da comédia nacional stand up já passaram pelo nosso palco, em nosso show. Curitiba tem uma tradição dentro da comédia grandes nomes de relevância nacional são daqui. Isso é muito gratificante para nós, para nosso estado”, comemora Jericó.

Entre alguns nomes representativos da comédia citados por Jericó – e que se apresentaram no Armazém – estão Diogo Portugal, Bruna Luísa, Afonso Padilha, Diogo Almeida, Marco Zenni, Rafael Aragão e Brow Malaquias.

A dupla que agora comanda o show diz adorar de coração o Armazém. “Sempre que dá a gente vem aqui. Não é só no dia da comédia. Até quando a gente quer comer alguma coisa e precisa pendurar a conta. É aqui o caminho”, brinca Ceará.

Jericó ressalta ou carinho com o estabelecimento e os olhos crescem para o cardápio. Foto: Gerson Klaina.

Já o Jericó vai mais longe com o carinho ao estabelecimento e os olhos crescem para o cardápio. “Acho o máximo o que a esposa do Alemão consegue fazer na cozinha. Ela é uma chefe brilhante. A tulipinha recheada, a flor tulipa, é… Meu Deus. O meio da asa é desossado. Depois, pegam ela e viram do avesso, recheiam com queijo, bacon e fritam. Impressionante. É melhor disparado do que as nossas piadas”, diverte-se ele.

Na visita da Tribuna na segunda-feira, deu para perceber que as histórias engraçadas não ocorrem só em cima do palco. Ainda no início do projeto, quando havia uma batalha para levar público, até com promoções de chope em dobro, as cobranças entre artistas e dono aconteciam. Na linguagem popular, dá para dizer que a família brigava. “Mas, depois, todo mundo ria e se abraçava”, revela Alemão.

Ainda segundo ele, teve uma noite em que começaram a haver várias cobranças entre os três. “Tudo para melhorar o movimento e tentar melhorar as coisas para o público. Iluminação, som, atrações e tudo mais. Chegou um momento em que uma cadeira voou em direção ao Ceará. Sorte que ele estava esperto e se abaixou. Minutos depois, já estávamos rindo e graças a Deus só perdemos a cadeira e não um humorista”, brinca o empresário.

Brincadeiras à parte, o Ceará reforça a importância de ter um espaço fixo para se trabalhar. “É importante porque tenho um lugar onde testar piadas e gravar vídeos novos toda semana. Tendo um lugar fixo, quem gosta de mim sabe onde me encontrar todas as segundas-feiras. Mesmo em Curitiba, onde parece que toda segunda-feira faz frio. Até isso é motivo para diversão”, diz.

“Sim”, concorda Jericó. “Alemão, desde o início, encarou o projeto. Ele queria que desse certo. Então a gente correu atrás, sempre tentando de alguma maneira lotar a casa”, finaliza o comediante.

Ceará reforça a importância de ter um espaço fixo para se trabalhar. Foto: Gerson Klaina.

Quem quiser ver um show de stand up no Armazém do Alemão precisa comprar ingresso antecipado no site do Ingresso Digital. Como explicou a reportagem, as apresentações ocorrem todas as segundas-feiras.

Até a publicação da matéria, os ingressos custavam de R$ 25,00 a R$ 35,00. A abertura da casa é a partir das 18h, com o show sempre programado para começar às 20h30. A classificação indicativa é de 16 anos.

O Armazém do Alemão fica na Rua Maestro Carlos Frank, 1634.

O empresário Emerson Alemão, 48 anos, que há 28 anos atua no ramo de bares e restaurantes. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.