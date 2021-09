Comerciantes da Rua Álvaro Botelho, no Bacacheri, estão indignados. Parte da fiação dos postes de iluminação pública do calçadão foi roubada três vezes em apenas uma semana. Câmeras de segurança dos comércios do local flagram a ação dos meliantes, identificados como andarilhos que vivem pela região. A falta de iluminação prejudica a segurança dos comércios.

Eduardo Ribeiro, proprietário da Espetaria Resenha, está revoltado. “É lamentável o descaso com a segurança na madrugada por aqui, além da qualidade dos reparos feitos após os roubos. Tudo feito pela metade. Isso facilita ainda mais a vida dos ladrões”, reclamou. “Estamos com a calçada toda quebrada, atrapalhando os clientes e pedestres, e sem iluminação”, acrescentou.

A iluminação no local foi conquistada pela mobilização dos próprios comerciantes, com apoio da Câmara dos Vereadores. Agora, os comerciantes fazem um apelo para a Prefeitura e para a Copel para que a situação não vire rotina por ali. “Graças a Deus, nunca tivemos problemas com assaltos em horário comercial, mas esses furtos na madrugada estão prejudicando bastante todos os comerciantes aqui”.

Os comerciantes afirmam que já foram abertas várias reclamações junto à Prefeitura e Copel. Quando a fiação foi roubada a penúltima vez, o reparo foi feito, mas por cima da fiação foi colocada apenas areia, facilitando ainda mais a vida dos ladrões.

A rua fica perto da cabeceira da pista do Aeroporto Afonso Pena, entre a Avenida Erasto Gaertner e a Rua Nicarágua. Antes tinha vocação para o comércio diurno, mas hoje tem vários estabelecimentos que funcionam até mais tarde, trazendo vida para a região.

O Centro Comercial fica a menos de 100 metros do 5º Distrito Policial de Curitiba.