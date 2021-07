As baixas temperaturas dos últimos dias, que nesta última quarta-feira atingiu graus negativos em Curitiba, têm preocupado a Associação Paranaense de Assistência ao Paraplégico (Apap). Dezenas de crianças e adultos vivem em situação precária e precisam da ajuda dos curitibanos. Por isso, o Mercado Municipal de Curitiba está promovendo até o dia 15 de julho a campanha Inverno Solidário, para arrecadação de alimentos não perecíveis.

As caixas para a coleta dos materiais são encontradas no segundo piso, onde está localizada a Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme), no escritório ao lado da Praça de Alimentação. As doações podem ser feitas de terça-feira a sábado, das 8h às 18h, e domingo, das 8h às 13h.

LEIA TAMBÉM:

>> Geada forte em Curitiba e lago do Barigui “congelado” nesta quarta-feira, com sensação térmica de -2ºC

>> Faz mais frio em Curitiba nesta quarta (30) do que nas dez cidades mais frias do mundo

Os frequentadores do Mercado Municipal também podem doar suas notas fiscais de compras (sem CPF) nas urnas sinalizadas da Apap, disponíveis em todas as entradas e na Ascesme.

A APAP precisa muito do apoio da sociedade, afirma o presidente da Ascesme, Cleverson Augusto Schilipacke. “A associação vive uma situação difícil para com seus assistidos e, por isso, decidimos destinar nossa campanha do agasalho deste ano em prol da associação. Confiamos na solidariedade dos nossos frequentadores para mais uma ação bem-sucedida”.

A Apap atende 45 crianças e adultos, além de seus familiares. Não somente alimentos e roupas, mas os assistidos precisam também de produtos de higiene, utensílios de cozinha, roupas de cama, cobertores, fraldas geriátricas e materiais de construção. “Atualmente não temos ajuda. Os projetos do ano passado foram cancelados, pois toda a verba foi destinada a covid-19. Estamos batalhando como dá, com ajuda dos amigos. Tudo que vier será bem-vindo”, ressalta Isabel Cristina Sachs, presidente da Apap.

Acesso ao Mercado Municipal

É proibida a entrada de clientes com temperatura superior a 37,5ºC. Nas entradas vigentes – Avenida Sete de Setembro, Rua da Paz, 640 e Rua General Carneiro, os clientes têm à disposição pias para higienização das mãos e álcool em gel.

Mercado Municipal de Curitiba

Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro

www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br

Facebook: @mercadomunicipaldecuritiba

Instagram: @mercadomunicipaldecuritiba

WhatsApp: (41) 98534-985