Os comerciantes paranaenses estão mais confiantes para este fim de ano. É o que indica o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), aferido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

LEIA TAMBÉM – Mega outlet inaugura na Grande Curitiba com lojas famosas e vagas de emprego

O índice marcou 134,1 pontos em novembro, o que corresponde a uma alta mensal de 1,3%. Na comparação com novembro de 2021, houve elevação de 7,2%. A soma de fatores favoráveis, como a Black Friday, Copa do Mundo, 13º salário e Natal, contribui para elevar as expectativas positivas do empresariado.

LEIA MAIS – “Maior terreno residencial de Curitiba”, área onde funciona a Uniandrade vai à leilão

Entre os fatores avaliados pelos empresários paranaenses, as Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) tiveram alta mensal de 2,4% e, ao atingir 116,5 pontos, avançaram 17% em relação a novembro de 2021.

Já as Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC) permaneceram no mesmo patamar de outubro, com 161,2 pontos. Ainda assim, apresentaram melhora de 2% sobre novembro do ano passado.

LEIA AINDA – Azul e Gol ampliam oferta de voos partindo de São José dos Pinhais, Foz e Londrina

O fator Investimentos do Empresário do Comércio (IIEC) sinaliza 124,5 pontos, com aumento de 2% ante outubro, especialmente no Indicador de Contratação de Funcionários (IC), que subiu 3,4% sobre o mês anterior, em decorrência das contratações de temporários para o fim do ano. Na comparação com novembro de 2021, o quesito investimentos é 6,1% superior.

VIU ESSA? Açougueiro de Curitiba, Patrick do Hexa tem seis dedos e vira amuleto do Brasil na Copa 2022

Veja que incrível!

DOIDÃO Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?