Impactados pelas medidas restritivas de prevenção à covid-19, com períodos de bandeira vermelha e portas fechadas, comerciantes de Curitiba solicitam agora a antecipação do feriado municipal de Nossa Senhora da Luz, de 8 de setembro, para que possam abrir as lojas nesta data. O pedido foi feito pela Associação Comercial do Paraná (ACP) à Prefeitura de Curitiba, com ofício enviado ao prefeito Rafael Greca.

De acordo com a ACP, a proposta é antecipar a folga para a segunda-feira (6), um dia antes do feriado nacional de 7 de setembro. “Depois de mais de ano e meio de pandemia, muitos fechamentos e grandes prejuízos, seria uma medida muito bem-vinda para o comércio”, justifica o presidente Camilo Turmina.

No entendimento da entidade, com o feriado de 7 de setembro, a segunda-feira já ficará esvaziada entre o fim de semana e as duas datas seguintes de fechamento. “Assim reduziríamos um pouco o tamanho do feriadão e todos voltariam ao trabalho na quarta-feira. O momento ainda é muito crítico para as pequenas e médias empresas, sendo certo que um dia a mais de vendas significa uma parte considerável e necessária para o fechamento das contas ”, reforçou Turmina, no documento.

A Prefeitura de Curitiba ainda não se manifestou sobre o assunto.

