Comerciantes na região central de Curitiba já começaram a ofertar pinhão para os clientes, mesmo duas semanas antes do prazo legal para a venda no Paraná. Um leitor da Tribuna flagrou, nesta quinta-feira (17), uma barraquinha informando o preço por lata das sementes. A data permitida por lei para a venda é 1.º de abril. Até mesmo o transporte está proibido até esta data. O registro, em foto, foi feito na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Travessa da Lapa.

A lei estadual determina o início do mês de abril para a colheita com o objetivo de permitir que o pinhão se desenvolva de maneira mais completa e sua reprodução não seja prejudicada.

Se a recolhida for feita antes do tempo, ainda no período de defeso, o desenvolvimento da pinha fica prejudicada, o que afeta a qualidade do produto e o sustento das famílias que vendem a semente.

Multa

De acordo com as normas ambientais, a pessoa que for flagrada na venda, transporte ou no armazenamento do pinhão antes de 1.º de abril está sujeita a responder a processos administrativo e criminal, além de receber auto de infração ambiental e multa de R$ 300,00 para cada 60 quilos de pinhão.

As denúncias sobre a venda irregular de pinhão e demais infrações ambientais podem ser feitas no link “Fale Conosco”, no site do IAP, pelo telefone do IAP Curitiba: (41) 3213-3700 ou regionais do IAP e Polícia Ambiental.

Símbolo do estado

Assim como a gralha-azul e o “leite quente”, o pinhão é símbolo do Paraná e do período de inverno no estado, sinônimo de reunião familiar após o expediente, para se “esquentar” próximo a um fogão à lenha ou lareira. Tradicionalmente preparado sapecado na chapa, ele também é feito na panela de pressão ou mesmo direto no braseiro de uma fogueira.