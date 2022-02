Em mais uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) realizada na última sexta-feira (11) agentes municipais da Secretaria Municipal do Urbanismo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Fundação de Ação Social além de policiais militares e guardas municipais fiscalizaram 26 pontos comerciais nos bairros Batel, Centro Cívico, Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer, Capão Raso, Uberaba, São Francisco, Boa Vista, Bacacheri, Cajuru, Santa Cândida, Tatuquara, CIC, Santa Felicidade e Vista Alegre.

Durante a fiscalização, 4 pontos comerciais foram paralisados pela Aifu, e foram lavradas 4 autuações administrativas que resultaram em R$ 180 mil em multas aplicadas. No Hauer uma casa de eventos foi paralisada, autuada e multada por não controlar a lotação de pessoas.

No Centro Cívico, no Bacacheri e no São Francisco bares também foram autuados por não controlar a lotação de pessoas, já no Boa Vista um comercio foi autuado e foram emitidas notificações por comércio irregular.

Outros pontos comerciais também foram notificados por comércio irregular no Capão Raso e no Uberaba.

Neste ano, 5.076 estabelecimentos já foram vistoriados, conforme a Lei 15799/2021. Destes, 1.078 estabelecimentos foram paralisados e 2.360 autos de infração foram lavrados.