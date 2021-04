A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Vereadores de Curitiba avalia nesta terça-feira (20) projeto de lei que propõe que bares e casas noturnas possam funcionar como restaurantes ou lanchonetes durante a pandemia de coronavírus.

A proposta impõe a condição de que os estabelecimentos adaptem seus espaços para que sejam cumpridas as normas sanitárias de prevenção da Covid-19. Os autores do projeto, os vereadores Alexandre Leprevost (PSD) e Tico Kuzma (Pros), afirmam que se aprovada, a lei vai amenizar as dificuldades desses estabelecimentos na crise sanitária.

+ Leia mais: Feriado nesta quarta-feira pode alterar funcionamento de serviços em Curitiba

A CCJ é quem aprecia na Câmara Municipal os projetos de lei antes de eles irem para votação dos vereadores. A principal função da comissão é avaliar se a proposta é constitucional, ou seja, se está dentro da legislação para que possa virar uma lei de fato.

Estimativa da seção paranaense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR) é de que em torno de 5 mil trabalhadores de restaurantes e lanchonetes foram demitidos de janeiro até o começo de abril . A principal onda de demissões, segunda a entidade, teria sido durante os 23 dias em que Curitiba ficou na bandeira vermelha, quando foi implementado o lockdown de 13 de março a 4 de abril que impediu o funcionamento de todas as atividades comerciais não essenciais.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *