Estão abertas, deste esta sexta-feira (15), as inscrições on-line para 9.248 novas vagas em atividades esportivas gratuitas, disponibilizadas pela prefeitura de Curitiba, para crianças, jovens, adultos e idosos. Ao todo, são 82 modalidades, como musculação, natação, hidroginástica, esgrima, basquete, judô, tênis, ioga, BMX, corrida, boxe, jiu-jitsu, balé, pilates, triathlon e condicionamento físico, que serão oferecidas em 37 equipamentos públicos em dez regionais.

As inscrições para estas novas vagas precisam ser feitas no portal Curitiba em Movimento. As atividades começam em agosto.

“Nós vamos oferecer novas vagas para a prática esportiva dos curitibinhas, para os adultos buscarem o condicionamento físico ideal e para as pessoas de terceira idade terem uma qualidade de vida ainda melhor. As mais de 9 mil vagas estarão disponíveis em todos os nossos equipamentos públicos”, disse o prefeito Rafael Greca.

Atualmente são mais de 20.600 alunos matriculados em unidades de esporte e lazer da Prefeitura, como nas Ruas da Cidadania e os Centros de Esporte e Lazer, Clubes da Gente, Centros da Juventude e Centros de Iniciação ao Esporte, que oferecem vagas em 1.230 turmas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Na natação, por exemplo, serão abertas 534 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em regionais da cidade. Há vagas para natação, inclusive, em unidades muito concorridas como o complexo esportivo da Praça Osvaldo Cruz, no Centro.