Uma frente fria se intensifica pelo Sul do Brasil e vai alterar o tempo em Curitiba já nesta segunda-feira (14). A partir disso, pancadas de chuvas são esperadas no Paraná, com acumulados que podem ser significativos.

Segundo o Simepar, a chuva deve chegar cedo à capital paranaense, mas ao longo do dia, o sol pode aparecer entre nuvens. A máxima na cidade não deve passar dos 26°C, ou seja, deve ser mais um dia abafado. Para os próximos dias, a tendência é de sol , com maior intensidade.

Já quem está curtindo o feriado no Litoral do Paraná deve ter um dia com tempo nublado, com um chuviscos ao longo de toda a segunda-feira. Em Guaratuba, estará mais abafado, com a temperatura chegado aos 27°C.

Já no interior do Paraná, estão previstos pontos de chuvas intensas como em Guarapuava, na região Central do Paraná, onde a segunda-feira pode ter chuva com acumulado de 21.2 mm e ventos de 57 km/h.

Alerta de tempestade do Inmet

Cidades da Região Metropolitana de Curitiba e parte do Litoral do Paraná estão sob o alerta amarelo de tempestade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo (13).

Segundo o aviso, que tem grau de severidade classificado como “perigo potencial”, há a possibilidade de chuvas, ventos intensos e até de queda de granizo, até às 10h desta segunda-feira (14). Boa semana a todos!

