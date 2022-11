O frio dos últimos dias em Curitiba e região permanecerá ao longo da semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), praticamente nada muda nas condições climáticas ao redor do estado nos próximos dias.

A exemplo do que aconteceu ao longo da última semana, o domingo (06) teve bastante nebulosidade, concentrada entre a região central e o leste do Paraná. O sol também esteve presente por alguns momentos, mas sem causar grande elevação na temperatura, que não passou dos 16°C na capital. Já no interior, devido à menor nebulosidade, as temperaturas ficaram mais agradáveis à tarde, apesar do frio ao amanhecer.

LEIA TAMBÉM:

>> Pilotos da Azul e Latam avistam supostos óvnis no céu de Porto Alegre

>> Saiu o prazo da prova de vida pra aposentados e pensionistas de Curitiba

Para a segunda-feira (07), o Simepar prevê que o tempo permanecerá estável no interior do Paraná, com o ar seco impedindo a formação de nuvens, e calor no período da tarde no oeste e no noroeste. Já na faixa leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral do estado, a nebulosidade fica mais variável, com possibilidade de chuvas fracas, especialmente nos trechos de serra. Em Curitiba, a mínima prevista é de 10°C, levemente acima da registrada nos últimos dias, e a máxima não deve passar da marca dos 18°C.