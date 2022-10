Previsão do tempo

A semana promete ser de tempo bom na grande maioria dos dias em Curitiba. O sol vai aparecer com mais intensidade e a média da temperatura deve chegar na casa dos 20°C.

+ Leia mais: Areia cede em Camboriú após engorda da praia. Pode acontecer o mesmo em Matinhos?

Segundo o Simepar, a estabilidade segue predominando em todo o Paraná, e na capital paranaense, a segunda-feira (24), a previsão aponta para um dia ensolarado e com a máxima batendo 24°C. Para o decorrer da semana, o sol vai se fazer presente até quarta-feira (26), pois existe a chance de chover a partir de quinta-feira (27) com a chegada de uma frente fria.

Para o litoral do Paraná, o tempo vai ser um pouco diferente comparado a da capital. Em Guaratuba, a segunda deve apresentar sol com muitas nuvens, e chance de chuva. A máxima não deve ultrapassar dos 23°C. Para a semana, o dia mais quente vai ser na quarta, com temperatura batendo 25°C.

+ Veja também: Fotógrafo registra gaivota se alimentando da ignorância humana em Matinhos

No interior, o sol vai mostrar força, especialmente na região oeste. Em Foz do Iguaçu, a máxima ultrapassa os 30°C na quarta e quinta. Boa semana a todos!