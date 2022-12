A chuva deve diminuir o volume em Curitiba nesta quinta-feira (22), mas a instabilidade no Leste do Paraná continua e o céu segue carregado de nuvens na capital e região metropolitana (RMC). As temperaturas também seguem amenas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nos outros setores do Estado, o sol fica mais firme.

Em Curitiba, nesta quinta, as temperaturas devem variar entre 14º C e 20º C. De acordo com o Simepar, o céu encoberto não permite que o dia aqueça tanto. A previsão aponta um cenário semelhante com o registrado na quarta-feira (21), primeiro dia da estação do verão.

“Uma maior concentração de nuvens continua sendo esperada entre o Centro e o Leste do Paraná, com chuvas fracas e ocasionais. Na RMC e no Litoral, os eventos de chuva são mais persistentes, e as temperaturas pouco variam durante o dia”, informou o Simepar.

Ainda segundo o Simepar, nas demais regiões paranaenses, o tempo deve seguir estável, com baixa probabilidade de chuvas. As temperaturas também ficam elevadas nessas regiões.

Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a máxima prevista gira em torno dos 30º C. Em Paranavaí, a máxima prevista é de 29º C.