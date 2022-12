O tempo instável registrado em quase todo o Paraná ao longo da tarde de quarta-feira (28), por conta do avanço de uma frente fria em direção ao mar, deve prosseguir, com menos força, nesta quinta-feira (29).

Em Curitiba, a temperatura mínima esperada é de 16°C, logo ao amanhecer, e a máxima deve chegar aos 26°C. Já no Litoral, onde a concentração de nuvens deve ser um pouco maior do que na capital, a temperatura deve variar entre 22°C e 26°C.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira segue com previsão de chuvas, especialmente entre o Leste e o Norte do estado. Apesar disso, a possibilidade de tempestades é muito baixa, e no geral espera-se apenas pancadas de chuva e algumas descargas atmosféricas. Entre o Oeste, Sudoeste e o Centro-Sul as temperaturas ficam amenas no amanhecer, e ao longo do dia o sol aparece.