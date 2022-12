O tempo deve ficar mais firme em Curitiba e Região Metropolitana (RMC) nesta sexta-feira (23). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sistema de alta pressão presente no Litoral do Paraná, responsável pela presença de umidade no setor Leste do Estado, começa a perder força ao longo do dia. Com isso, o sol aparece mais e a chuva deve ser apenas ocasional, em forma de garoa ou pancadas rápidas.

Já as temperaturas na capital devem se manter amenas. Mesmo com o céu mais aberto, ainda haverá a presença de muitas nuvens, o que não deixa o calor se firmar. Segundo a previsão, a máxima prevista para Curitiba, nesta sexta, deve girar em torno dos 21ºC, com mínimas por volta dos 14ºC.

Conforme o Simepar, no Interior o tempo fica estável na maioria das regiões paranaenses. As temperaturas devem se elevar no período da tarde, com os maiores valores no Oeste e no Noroeste. Em Foz do Iguaçu, extremo oeste, a temperatura máxima prevista para a sexta-feira é de 31ºC.

Nos Campos Gerais, de acordo com a previsão, a nebulosidade fica variável, mas o sol também aparece por vários momentos. Já entre a RMC e o Litoral do Paraná, “o céu segue com muitas nuvens e a possibilidade de garoa/chuvisco ocasional se mantém”, informa o Simepar. Ponta Grossa deve registrar máxima em torno dos 24ºC.