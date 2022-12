A chegada de uma frente fria ao Paraná deve mudar o cenário das condições do tempo em Curitiba e região nesta sexta-feira (16). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem subir um pouco mais na capital e pancadas de chuva mais intensas estão previstas ao longo do dia. No fim de semana, a presença de chuva deve voltar a ser mais contínua.

Em Curitiba, nesta sexta, a temperatura máxima prevista gira em torno dos 25º C, com mínima perto dos 14º C. Ou seja, o dia ainda amanhece com temperaturas amenas.

Segundo o Simepar, além das chuvas na capital, na sexta-feira também são esperadas precipitações na metade sul do Paraná, já no período da manhã. Não se descartam temporais isolados nestas áreas. Na metade norte do Estado, a previsão indica a chegada das chuvas à tarde, em períodos de curta duração.

Fim de semana

No sábado (17) e no domingo (18), a frente fria ajuda a provocar chuvas mais constantes em Curitiba e região. As temperaturas também devem cair em relação à sexta-feira. De acordo com a previsão, a máxima prevista para o sábado é de 21º C. No domingo, o Simepar aponta máximas em torno dos 19º C.

Ainda de acordo com o Simepar, o sábado tende a ser um dia mais chuvoso em Curitiba do que o domingo, embora este dia deva estar com o céu mais carregado de nuvens.