O tempo em Curitiba deve ser mais chuvoso neste sábado (17) e domingo (18). Segundo o Simepar, o fim de semana terá céu nublado na capital por causa da presença de uma frente fria que atua no Paraná. As temperaturas também devem seguir amenas.

Em Curitiba, no sábado, o Simepar aponta uma variação térmica entre 14° C e 21° C. No domingo, a temperatura máxima prevista deve girar em torno dos 19° C, com mínima de 14° C.

Segundo o Simepar, o sábado na capital deve se apresentar com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No domingo, o dia tende a ser uma pouco mais chuvoso que sábado.

A presença da frente ajuda a carregar a umidade do oceano em direção ao continente. Por isso, o setor Leste do Paraná terá maior presença de nuvens em relação às outras regiões. Na região Norte, por exemplo, a previsão do Simepar indica um fim de semana com temperaturas em torno dos 30° C no sábado, com apenas chuvas isoladas.