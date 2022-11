O domingo vai ser de sol em Curitiba, mas apesar do tempo bom, muitas nuvens podem fechar o tempo em alguns minutos do dia, sem interferir na programação.

Segundo o Simepar, neste domingo (13), áreas de instabilidades que avançam do Paraguai e Argentina, mantém o tempo instável com pancadas de chuva nas diversas regiões do Estado, inclusive com possibilidade para temporais, principalmente entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste paranaense.

Para Curitiba, a máxima prevista para o domingo é de 25°C, ou seja, a sensação vai ser abafada como ocorreu no sábado (12). Existe chance de chuva para o fim da tarde, mas nada acentuado.

No Litoral do Paraná, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba. Sol com nuvens na maior parte do dia e com possibilidade de chuva. Em Guaratuba, a máxima não deve passar de 23°C.

Já no interior, a chuva vai aparecer com mais intensidade. Em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, o domingo tem previsão de 98% de chuva, e com grande intensidade. Aliás, ventos de até 64 km/h são esperados na Terra das Cataratas.

