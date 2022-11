A família Imthurm, lá do bairro Uberaba, está muito chateada. Na última quinta-feira (25), num momento de descuido, a Bela (ou Belinha), mestiça de poodle com coccker, escapou pelo portão e “ganhou” as ruas do bairro, desaparecendo da vista da dona Niuzete, uma senhora de 72 anos. Se alguém avistar a Belinha por aí, entre em contato com a família pelos telefones (41) 99546-7350 / 99237-5138.

A fuga inesperada deixou a tutora da Belinha e sua família muito tristes, já que a cachorrinha representava um elo com José Lair Imthurm, que morreu ano passado vítima da covid-19. O casal era muito conhecido e querido no bairro, por isso a vizinhança está mobilizada para tentar localizar a Belinha.

“Meu pai era uma pessoa muito conhecida e sempre ajudou todo mundo. Era muito querido pelos amigos especialmente no Hauer e Boqueirão. Ele já foi até homenageado e trabalhava no governo (Secretaria de Justiça). Na véspera do Natal do ano passado pegou covid, que o levou em 10 dias. A Belinha era sua companheira, ficava nos seus pés”, disse Fernando, filho do casal.

Após a partida de José Lair, Belinha foi a companheira de Niuzete. “Foram 50 anos de casados e nos últimos a Belinha era companhia deles”, lamenta Fernando, que pede ajuda com informações. Segundo alguns contatos, Belinha teria sido vista na região do Parolin.

