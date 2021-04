Cerca de 2 mil cestas básicas já foram entregues para as comunidades de Paranaguá, Antonina e moradores das ilhas do Litoral do Paraná em 2021 e, nesta semana, mais 9 mil cestas estão em fase de preparação para serem distribuídas. As doações foram arrecadadas pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado. As ações tiveram o apoio da Portos do Paraná, que ajudou em parte das entregas nos lugares mais remotos. A Portos do Paraná é um complexo portuário formado pelos portos de Paranaguá e Antonina. A administração funciona como empresa pública estadual, subordinada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Nas arrecadações desta semana, a empresa pública reuniu 30 empresas e entidades da comunidade portuária. As 9 mil cestas equivalem a 125 toneladas de alimentos. As doações serão centralizadas pela Defesa Civil para que sejam devidamente contabilizadas e, então, distribuídas para as famílias que mais precisam.

“Como autoridade portuária não temos um banco de dados das famílias carentes, nem condições de entregar para cada uma. Nosso papel foi arrecadar, concentrar os esforços em receber os alimentos e, a partir daí, repassar para quem tem experiência e capacidade de realizar a distribuição”, explica o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Em menos de uma semana, foram arrecadados pelos funcionários, operadores, empresários e sindicatos mais de 45 toneladas de arroz, 25 toneladas de açúcar, 9 toneladas de fubá, 9 toneladas de farinha de trigo, 9 toneladas de feijão, 9 toneladas de sal, 4,5 toneladas de macarrão, 4,5 toneladas de farinha de milho, 2.250 quilos de café, 9 mil pacotes de bolacha e 9 mil garrafas de óleo de soja, além de 36 mil rolos de papel higiênico.

A Ação faz parte do programa Cesta Solidária, uma iniciativa promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), do Governo do Estado, integrando a força-tarefa “Menos Eu, Mais Nós”.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, explicou que os alimentos serão distribuídos em todo o Paraná, incluindo as comunidades e ilhas do Litoral do Estado. “Sabemos da necessidade das pessoas, principalmente aquelas mais afetadas pela pandemia da Covid-19. Como foi feito outras vezes pela Defesa Civil, essas cestas chegarão a todas as regiões, inclusive ao Litoral, às ilhas. O objetivo é que abasteçam as pessoas que mais precisam”, disse.

A parceria da Portos do Paraná na distribuição de cestas básicas para as comunidades afetadas pela pandemia da coronavírus começou em maio de 2020. No primeiro mês da ação, foram entregues 10,5 toneladas de alimentos para pescadores, ribeirinhos e caiçaras que vivem em nove comunidades do Litoral do Estado. No total, 528 cestas foram distribuídas, em uma ação que reuniu Portos do Paraná, Conselho dos Povos de Comunidades Tradicionais do Paraná, Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (Sudis), Defesa Civil de Paranaguá, Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros.

O esforço atendeu 15 famílias da Ilha da Cotinga, 90 em São Miguel, 28 na Ponta do Ubá, 50 na Eufrasina, 25 na Europinha, 45 na Ilha do Teixeira, 125 na praia de Encantadas (Ilha do Mel), 50 em Piaçaguera e 100 no Amparo.

Em julho, a ação distribuiu mais 1.043 cestas básicas. Foram beneficiados moradores da Ilha do Mel – Brasília, Encantadas e Ponta Oeste, Superagüi, São Miguel, Piaçaguera, Maciel, Eufrasina, Ponta do Ubá, Amparo, Europinha, Teixeira e Ilha das Peças.

Em dezembro, a terceira remessa envolveu seis barcos e contou com colaboração do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e prefeituras de Paranaguá e Guaraqueçaba. Foram 2 mil cestas distribuídas. Receberam a doação moradores da Ilha do Mel – Encantadas 307 cestas e Brasília 280; além da Ponta Oeste (20); Ilha das Peças (150), Superagui (107), Maciel (35), Piaçaguera (53), Amparo (108), São Miguel (94), Ponta do Ubá (48) Eufrasina (68) e Teixeira (56).

Ao todo, as comunidades do Litoral receberam 3.571 cestas básicas em 2020. Foram cerca de 60 toneladas de alimentos transportados em logística que envolveu dezenas de barcos e pessoas.

Além dos moradores das cidades, os caminhoneiros que descarregam grãos no Porto de Paranaguá receberam um kit alimentação em maio de 2020. Foram cerca de 100 mil kits entregues no pior momento da pandemia, até então.