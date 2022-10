As suas compras feitas pela Amazon podem começar a chegar mais rápido aqui em Curitiba e região. Isso vai acontecer porque a Amazon Logística inaugurou uma nova estação de entrega na região Sul.

A nova instalação do tipo deve gerar 40 empregos diretos, além da formação de empreendedores que prestam serviço com motoristas associados. Para períodos de pico de venda, como o Prime Day e a Black Friday, o quadro de funcionários tem potencial de dobrar.

O que são estações de entrega?

As Estações de Entrega são estruturas extremamente importantes para a logística. Neste tipo de local as encomendas são separadas e despachadas para o seu destino. A Amazon atende 100% dos municípios do país, por meio de uma operação própria e de transportadoras terceiras.

A Amazon Brasil tem como princípio oferecer a melhor experiência de compra aos clientes, enquanto busca um ambiente de trabalho seguro e atrativo para os associados e os 1.400 funcionários do escritório corporativo. No país, são 12 Centros de Distribuição, do Rio Grande do Sul ao Ceará, e nove Estações de Entrega, que têm por objetivo aumentar a capilaridade logística da empresa para aprimorar a experiência dos clientes, aproximando-os dos produtos e reduzindo o tempo de entrega em âmbito nacional.

Quer trabalhar na Amazon?

A Amazon reforça seu papel social com a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado ao gerar diversos e inclusivos tipos de trabalho, para todos e todas que desejam construir uma carreira na empresa. As vagas de trabalho abertas oferecem salário competitivo e benefícios diferenciados para os funcionários desde o Dia 1, e podem ser acessadas em: https://www.amazon.jobs/pt/.