É nesta terça-feira (15) o último dia para que os consumidores que fizeram compras em São Paulo resgatem R$ 7,9 milhões em créditos da Nota Fiscal Paulista. Se você é de outro estado, mas, por exemplo, realiza compras pela internet, é possível que você tenha saldo no sistema. É preciso cadastro para participar dos sorteios. Desde outubro de 2020 o prazo de validade dos créditos passou de cinco anos para 12 meses após a liberação.

LEIA TAMBÉM – Morador de Curitiba fatura R$ 1 milhão em sorteio do Nota Paraná

O programa, criado em 2007, distribui até 30% do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido no estado para os consumidores que pedem nota fiscal com identificação do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Os créditos ressarcidos são proporcionais aos valores dos documentos fiscais e liberados mensalmente. O valor fica à disposição dos consumidores no sistema da Nota Fiscal Paulista, que pode ser acessado por aplicativo de celular ou no link do site.

LEIA AINDA – Sem ponto facultativo, comércio de Curitiba deve abrir normalmente no Carnaval

O saldo pode ser creditado em uma conta cadastrada ou ser usado para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022.

Resgate

O sistema de resgate de valores vinculados à nota fiscal de São Paulo disponibiliza três opções: transferência para conta-corrente, para poupança e abatimento no IPVA – esse só vale em outubro.

VIU ESSA? Consulta a dinheiro esquecido em bancos: veja calendário

Para pedir a transferência, é preciso passar os dados da conta bancária. O valor mínimo é de R$ 0,99.