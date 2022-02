A comunidade ucraniana de Curitiba se reuniu, na noite de sexta-feira (25), no Memorial Ucraniano do Parque Tingui, em um ato pela paz. O ato de apoio à Ucrânia ganhou o nome de “Rezemos pela Paz”. Os representantes discursaram contra a invasão da Rússia ao território ucraniano e pediu o fim dos conflitos.

+Leia mais! Impressionante! Vídeo mostra tanque atropelando carro nos arredores da capital da Ucrânia

A ação contou com a presença do prefeito Rafael Greca e foi realizada pelas igrejas ucranianas de Curitiba, sociedades de cultura ucraniana (SUBRAS e Clube Poltava) e Representação Central Ucraniano-Brasileira (RCUB). “Vocês são a nossa gente, nosso povo transplantado desde o leste europeu. Afirmamos nossa solidariedade e pedimos pela paz”, disse o prefeito.

Os participantes vestiram as típicas camisas bordadas, camisetas com dizeres ucranianos e levaram bandeiras e velas. Rezaram e pediram pela paz mundial.

+Viu essa? Tem gente pescando na Linha Verde? Vereador provoca Greca em vídeo de humor e lança um desafio; Assista!

Ucranianos no Paraná

No Brasil, vivem 600 mil descendentes ucranianos, segundo a Representação Central Ucraniano Brasileira. Deste número, 80% vivem no Paraná, em especial em Prudentópolis, União da Vitória e Curitiba. Com o conflito iniciado na madrugada de quinta-feira (24), a comunidade está preocupada com os parentes e amigos que estão no Leste Europeu.

Eles começaram a chegar no país, no fim do século 19, e os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os que mais concentram a comunidade. No Paraná, são dezenas de grupos folclóricos, escolas e grupos de artesãos nos municípios.