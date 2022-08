Entre os dias 30 de agosto a 9 de setembro estão abertas as inscrições para o concurso gastronômico que irá selecionar receitas elaboradas por idosos residentes em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e merendeiras da rede municipal de educação. As inscrições podem ser feitas pelo preenchimento de um formulário on-line para os idosos e para as merendeiras (links diferentes).

Os três primeiros classificados terão suas receitas originais publicadas em um livro digital e também nas redes sociais da Prefeitura de Araucária. Os critérios para a seleção final das receitas envolvem sabor, aroma, aparência e textura. Também serão avaliadas as técnicas culinárias de cada prato.

+ Caçadores de Notícias: Cuteleiro de Curitiba é fenômeno na internet com jeito “simprão” e facas indestrutíveis

A iniciativa visa promover alimentação adequada e saudável, por meio da valorização das habilidades culinárias e resgate de receitas ou hábitos alimentares tradicionais, assim como incentivo ao consumo de alimentos regionais.

Sobre a inscrição

A seleção também visa valorizar o papel das cozinheiras e merendeiras e a contribuição dos idosos para a culinária local. Com isso, favorecer o enriquecimento dos cardápios da alimentação das crianças/estudantes da rede pública municipal de ensino de Araucária e também da população atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

+ Veja também: Pichador que estragou patrimônio histórico de Curitiba é solto após pais pagarem multa de R$ 10 mil

O interessado precisa preencher o link com dados cadastrais (nome, endereço e CPF) e informações da receita (nome, foto do prato pronto, breve comentário sobre a inspiração para criação do prato – detalhes afetivos relacionados a preparação; relação completa de ingredientes a serem usados e suas respectivas quantidades, e uma explicação, passo a passo, de como prepará-la. Serão aceitas receitas caracterizadas como doces ou salgadas.