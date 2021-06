A primeira fase do concurso da Polícia Militar do Paraná (PM) ocorre neste domingo (13), em 28 cidades do estado, com autorização especial por decreto do governo paranaense para a sua realização. Para verificar os locais de prova, é preciso entrar na página do Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR). O número de inscritos chegou a 155,7 mil, com cerca de 137 mil inscrições para soldado da PM e pouco mais de 18 mil para bombeiro militar. Os portões dos 379 locais de prova serão abertos a partir das 11h30 e fecham 12h30. A prova de conhecimentos começa às 13h.

Segundo o governo do Paraná, o processo de seleção do concurso prevê a contratação de 2,4 mil novos policiais. A realização da prova deverá respeitar todas as medidas sanitárias previstas em decreto, para evitar o contágio do coronavírus (covid-19). O uso de máscara e a higienização das mãos com álcool gel são algumas das medidas obrigatórias.

Para poder acessar o local de prova, os candidatos devem levar impresso o comprovante de ensalamento. O link para obter o documento está disponível na página do NC-UFPR. A banca organizadora também divulgou cartilha de prevenção contra a covid-19, pela qual os candidatos podem se informar do protocolo de segurança para todos os participantes – leia aqui.

Edital do concurso da Polícia Militar do Paraná

Conforme já foi amplamente divulgado, o edital inicial previa a realização do concurso em 2020. Mas a prova foi adiada por causa da pandemia. Na sexta-feira (11), o governador Ratinho Júnior (PSD) deu aval para a prova ser realizada neste domingo por meio de decreto, que dá excepcionalidade para realização deste concurso e, também, das provas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O decreto que está valendo é o de número 7.893/2021.