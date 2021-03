Após ser suspensa poucas horas antes de sua realização, na madrugada do dia 21 de fevereiro deste ano, a prova do concurso da Polícia Civil do Paraná (PCPR) foi remarcada para 3 de outubro de 2021. A definição da nova data ocorreu, segundo o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR), após tratativas feitas entre a Direção da PCPR e a Presidência da Comissão do Concurso Público.

De acordo com os organizadores do processo seletivo, a prova deve ser aplicada de maneira descentralizada, em diferentes cidades do Paraná. Mais detalhes sobre a prova serão divulgados em novo edital, que ainda será publicado.

Na época da cancelamento, o motivo alegado para a suspensão do teste foi a falta de segurança sanitária em todos os locais de ensalamento em Curitiba e demais cidades, pela falta de equipamentos necessários para a proteção dos candidatos contra a covid-19. Pouco depois disto, em meio às polêmicas e transtornos gerados, o coordenador do Núcleo de Concursos, Altair Pivovar foi substituído pela UFPR por Alexandre Trovon de Carvalho.

Neste concurso, mais de 100 mil candidatos de todo o Brasil concorrem a 400 vagas, para os cargo de delegado de polícia, investigador e papiloscopista na Polícia Civil do Paraná.

Cuidados contra a covid-19

No comunicado divulgado nesta quinta-feira (25), a organização afirma que por conta das ações corretivas tomadas pela UFPR em seu Núcleo de Concursos, haverá a continuidade das providências para prosseguimento do concurso. Ainda conforme os organizadores, a nova data leva em consideração a previsão de melhora do quadro da pandemia no país, principalmente com o avanço da imunização contra a covid-19.

“Pela perspectiva de melhora do quadro epidemiológico no Brasil para os próximos meses, notadamente pela vacinação de grande parcela da população, a fim de oportunizar um cronograma mais seguro aos candidatos, (o NC-UFPR) informa que a Prova Preambular Objetiva para todos os cargos e a Prova de Conhecimentos Específicos para os cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista ficou programada para o dia 03 de outubro de 2021. Já a Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Delegado de Polícia fica programada para o dia 12 de dezembro de 2021″.

Leia o comunicado do NC-UFPR na íntegra

COMUNICADO

A Universidade Federal do Paraná, por meio do seu Núcleo de Concursos, diante da necessidade de SUSPENSÃO e ADIAMENTO da aplicação das provas do Concurso Público para provimento nos cargos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista, todos de carreiras do quadro próprio da Polícia Civil do Estado do Paraná, inicialmente previstas para o dia 21 de fevereiro de 2021, COMUNICA a todos os candidatos e à sociedade em geral que após tratativas ocorridas nas últimas semanas com a Direção da PCPR e a Presidência da Comissão do Concurso Público, ficou definido que:

Após as ações corretivas tomadas pela UFPR em seu Núcleo de Concursos, haverá a continuidade das providências para prosseguimento do presente certame; Pela perspectiva de melhora do quadro epidemiológico no Brasil para os próximos meses, notadamente pela vacinação de grande parcela da população, a fim de oportunizar um cronograma mais seguro aos candidatos, informa que a Prova Preambular Objetiva para todos os cargos e a Prova de Conhecimentos Específicos para os cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista ficou programada para o dia 03 de outubro de 2021. Já a Prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Delegado de Polícia fica programada para o dia 12 de dezembro de 2021. Haverá aplicação de modo descentralizado das provas, em várias cidades do Estado do Paraná, a partir de uma logística que será brevemente anunciada, por meio de Edital específico. Núcleo de Concursos, porém, ciente da necessidade da Polícia Civil na recomposição emergencial de seu quadro de pessoal, compromete-se a envidar todos os esforços para a realização/finalização de todas as fases do certame na maior brevidade e com toda atenção devida; A UFPR reitera ainda seu compromisso de realizar as provas nas melhores condições de segurança, respeitando, sempre, os limites impostos pela pandemia COVID-19.

Curitiba, 25 de março de 2021.

Núcleo de Concursos

Banca Examinadora

RICARDO MARCELO FONSECA

Reitor da Universidade Federal do Paraná