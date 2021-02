A aplicação das provas do concurso da Polícia Civil do Paraná em Curitiba, neste domingo (21), vai reunir cerca de 106 mil pessoas na capital e em cidades da região metropolitana. Dessas, 55% vêm de outros estados e 45% são do Paraná.

Esse grande contingente de pessoas vai movimentar a rede hoteleira, restaurantes e os pontos turísticos e preocupa a prefeitura de Curitiba, já que a cidade segue em bandeira amarela contra o coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que devem ser mantidos a obediência às regras sanitárias de combate à covid-19.

Hotéis e resorts devem funcionar com até 50% da sua capacidade. O uso de máscaras é obrigatório em Curitiba. Os estabelecimentos devem controlar a lotação observando a capacidade máxima de uma pessoa a cada 9 metros quadrados. Também cabe a eles organizar as filas respeitando a distância de 1,5 metro entre as pessoas.

Denuncie!

Denúncias relativas ao não cumprimento das regras sanitárias em estabelecimentos comerciais podem ser feitas pela Central 156. Já situações de aglomerações em parques e praças precisam ser relatadas à Guarda Municipal, pelo telefone 153.