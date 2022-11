A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) alerta os candidatos inscritos no concurso da Prefeitura de Curitiba para que fiquem atentos aos locais e horários das provas que ocorrem neste domingo (27).

O ensalamento, disponibilizado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná no início da semana, varia conforme o cargo escolhido pelo candidato, sendo as provas aplicadas no período da manhã ou da tarde.

É possível verificar o local de prova no site, pelo link do edital correspondente ao cargo escolhido, informar número do CPF e data de nascimento. Para acomodar os mais de 58 mil inscritos, serão disponibilizados 20 locais (lista abaixo).

Mensagem de texto

A fim de alertar os candidatos que se inscreveram para mais de um cargo em diferentes horários, o NC enviou uma mensagem de texto com o aviso: “Se você está inscrito para mais de um cargo no concurso da Prefeitura de Curitiba, olhe com atenção seus locais de prova. Eles podem ser diferentes para cada cargo.”

Além disso, aqueles que fizeram inscrição em dois editais que tenham provas no mesmo horário, deverão optar pelo cargo ou emprego público que querem concorrer. Não será possível fazer mais de uma prova no mesmo período.

Planeje seu deslocamento

Para quem faz a prova no período da manhã, o deslocamento será mais tranquilo. O acesso aos portões será liberado às 8h e fechado às 8h30. A prova começa às 9h.

Já para aqueles que fazem a prova no período da tarde, a atenção deve ser redobrada. O horário de ingresso nos locais será a partir das 13h30 e os portões serão fechados às 14h. A prova começa às 14h30.

Neste mesmo horário — entre 13h e 14h – a cidade vai estar movimentada, pois haverá outras quatro provas: vestibular da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), vestibular da Faculdade Pequeno Príncipe, concurso do INSS e Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

Para chegar lá

A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizou a lista de linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova e seus principais pontos de parada. Confira aqui.

A Urbs alerta ainda para que os candidatos cheguem antecipadamente a seus locais de provas, por conta de congestionamentos em dias de concurso. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS) recomenda o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração. Os horários dos ônibus podem ser consultados no site da Urbs.

Locais de prova do concurso da Prefeitura de Curitiba

Haverá provas de manhã e à tarde:

PUC – Pontifícia Universidade Católica

Rua Imaculada Conceição, 1155, bairro Prado Velho

UFPR – Setor de Ciências Agrárias

Rua dos Funcionários, 1540, bairro Juvevê

UFPR – Setor de Educação Profissional e Tecnológica

Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 1225, bairro Jardim das Américas.

UniBrasil

Rua Konrad Adenauer, 442, bairro Tarumã

UniCuritiba

Rua Chile, 1678, bairro Rebouças

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Avenida Sete de Setembro, 3165, bairro Rebouças

Faculdade Camões

Alameda Dr. Muricy, 707, bairro Centro

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná / Sede Ecoville

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 5000, Cidade Industrial De Curitiba

UFPR – Setor de Ciências da Saúde/ Didático II

Rua Padre Camargo, 280, bairro Alto da Glória

IFPR – Instituto Federal do Paraná/ João Negrão

Rua João Negrão, 1285, bairro Rebouças

TecPuc

Rua Imaculada Conceição, 1155, bairro Prado Velho

UFPR II – Departamento de Educação Física

Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 100, bairro Jardim das Américas

UFPR – Campus Rebouças

Avenida Sete de Setembro, 2645, bairro Rebouças

Faculdade Vicentina

Avenida Jaime Reis, 531-A, bairro São Francisco

Colégio Adventista Centenário

Rua Jordânia, 339, bairro Cajuru

Colégio Passionista Nossa Senhora Menina

Rua Bom Jesus, 881 A, bairro Cabral

Colégio Adventista Alto Boqueirão

Rua Bom Pastor, 606, bairro Alto Boqueirão

Haverá provas apenas de manhã:

UFPR – Centro Politécnico

Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 100, bairro Jardim das Américas

UFPR – Setor de Ciências da Saúde/ Sede Botânico

Avenida Prefeito Lothário Meissner, 623, bairro Jardim Botânico

CIFLOMA III UFPR – Centro de Ciências Florestais e da Madeira

Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, bairro Jardim Botânico

