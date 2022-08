Será aberto nesta terça-feira (2) o prazo de inscrições para o concurso da Prefeitura de Curitiba que vai selecionar profissionais para 22 cargos. As inscrições vão até 12 de setembro pelo site do núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná.

São 905 vagas para cargos de nível básico, médio, técnico e superior. As remunerações vão de R$ 1.753,36 até R$ 6.627,27.

LEIA TAMBÉM – Licitação única de transporte poderia baixar tarifa de ônibus em Curitiba e RMC

Dos 22 cargos, há duas funções públicas que terão vínculo pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: será de R$ 60 para quem concorrer a vagas de nível básico; R$ 80 a R$ 100 para os de nível médio; e R$ 120 para cargos de nível superior. O pagamento pode ser feito até o dia 12 de setembro.

A isenção da taxa será concedida para quem for doador de sangue e para aqueles que comprovarem inclusão no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro no CadÚnico deve ter sido feito pelo menos 45 dias antes do início das inscrições.

VIU ESSA? Acervo gigantesco de carrinhos faz “Casal Coleção” viralizar no Instagram

A recomendação aos candidatos é para que leiam a versão final do edital para o qual queiram se candidatar, disponível nos sites do núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná e no da Prefeitura de Curitiba. Os editais também foram publicados no Diário Oficial do Município.

As provas de conhecimento serão aplicadas em 27 de novembro, no período da tarde e da manhã, dependendo do cargo escolhido pelo candidato. O concurso público foi planejado pela Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e será executado pela UFPR, que foi contratada para elaborar as provas e conduzir o processo.

Editais

Veja a lista de vagas, nível de escolaridade, carga horária semanal e salários.

SAÚDE – 243 vagas

Agente Comunitário de Saúde (57 vagas – CLT)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.424,00

Edital

Agente de Combate às Endemias (11 vagas – CLT)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.424,00

Edital

Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública (12 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 1.753,36

Edital

Cirurgião-Dentista (25 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Enfermeiro (20 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Farmacêutico Bioquímico (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Fisioterapeuta (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Fonoaudiólogo (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Médico – área de atuação Médico (30 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Psicólogo (15 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (35 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública (20 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Terapeuta Ocupacional (3 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

EDUCAÇÃO (589 vagas)

Professor de Educação Infantil (256 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Edital

Auxiliar de Serviços Escolares (175 vagas)

Nível básico

40 horas semanais

Salário: R$ 1.761,25

Edital

Profissional do Magistério Docência I (147 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Edital

Profissional do Magistério Docência II – Educação Física (11 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Edital

ASSISTÊNCIA SOCIAL (67 vagas)

Educador Social (65 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Edital

Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (2 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

SAÚDE OCUPACIONAL (6 vagas)

Médico Perito (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Médico do Trabalho (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Médico Psiquiatra (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital