A prefeitura de Curitiba divulgou os editais e o processo seletivo para o concurso público que vai selecionar 905 vagas para 22 carreiras. O prazo de inscrições começa no dia 2 de agosto e vai até 12 de setembro com salários variando entre R$ 1.708,88 e R$ 6.627,27. As provas irão ocorrer em novembro e serão aplicadas pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

As vagas (veja a lista abaixo) serão para as áreas de Saúde, Educação, Saúde Ocupacional e Ação Social (vagas exclusivas para a Fundação de Ação Social, a FAS) com oportunidades para o nível básico, médio, técnico e superior.

Os salários para as carreiras designadas para o concurso variam de R$ 1.708,88, valor que recebem os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, até R$ 6.627,27, salário de médicos e cirurgiões-dentistas, considerado o vencimento básico e a gratificação de risco de vida e saúde. O prefeito Rafael Greca, relatou que o concurso irá atingir áreas essenciais para a população como Saúde e Educação.

“Faremos um dos maiores concursos da Prefeitura para marcar a aceleração econômica em nossa Curitiba. Escolhemos algumas carreiras para as quais não fazíamos concurso público há muitos anos. O maior número de vagas é para a área da Educação. Serão 589 para professores e inspetores, mais de 65% do total das vagas”, disse o prefeito Rafael Greca.

>> Veja aqui todas as informações no edital do concurso da prefeitura de Curitiba

Valor da Inscrição

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo. Aqueles que vão concorrer às vagas de nível básico (ensino fundamental) pagarão R$ 60, os de nível médio, de R$ 80 a R$ 100, e os de ensino superior, R$ 120.

A isenção da taxa será concedida aos doadores de sangue e aos que comprovarem inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), sistema do governo federal que dá acesso a benefícios sociais oferecidos pelo poder público. O cadastro deve ter sido feito pelo menos 45 dias antes do início das inscrições.

Provas do concurso em Curitiba

As provas de conhecimento serão aplicadas no dia 27 de novembro. Haverá provas no período da manhã e no da tarde, conforme o cargo escolhido pelo candidato. A principal recomendação a todos os interessados é para que leiam com atenção o edital conforme a carreira escolhida. O processo será conduzido pelo Núcleo de Concursos da UFPR,

Reserva de vagas

Pela primeira vez, o concurso da prefeitura de Curitiba terá reserva de vagas para candidatos autodeclarados da população negra e dos povos indígenas.

Assim como já acontece no PSS (processo seletivo simplificado) desde o início do ano, uma comissão será designada para realizar o procedimento de heteroidentificação – identificação étnico-racial de um indivíduo a partir da percepção social de outra pessoa. Como nos concursos anteriores, fica mantida também a reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Grande parte das vagas deste concurso são para as áreas de saúde. Foto: Divulgação/SMCS.

Vagas, nível de escolaridade, carga horária semanal, salários e editais

SAÚDE – 243 vagas

Agentes Comunitários de Saúde (57 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 1.708,88

Agentes de Combate às Endemias (11 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 1.708,88

Auxiliares de Saúde Bucal em Saúde Pública (12 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 1.753,36

Cirurgiões-Dentistas (25 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Enfermeiros (20 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Farmacêuticos Bioquímicos (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Fisioterapeutas (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Fonoaudiólogos (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Médicos – área de atuação Médico (30 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Psicólogos (15 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (35 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Técnicos de Saúde Bucal em Saúde Pública (20 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Terapeutas Ocupacionais (3 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

EDUCAÇÃO (589 vagas)

Professores de Educação Infantil (256 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Auxiliares de Serviços Escolares (175 vagas)

Nível básico

40 horas semanais

Salário: R$ 1.761,25

Profissionais do Magistério Docência I (147 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Profissionais do Magistério Docência II – Educação Física (11 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

ASSISTÊNCIA SOCIAL (67 vagas)

Educadores Sociais (65 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (2 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

SAÚDE OCUPACIONAL (6 vagas)

Médicos Peritos (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Médicos do Trabalho (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Médicos Psiquiatras (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27