A Prefeitura Municipal de Guaratuba, no Litoral do Paraná, publicou os primeiros editais do concurso público de 2022. Com 722 vagas para diversas áreas, especialmente na área de Saúde Educação, os salários variam de R$ 1.305,69 até R$ 19.313,80. De acordo com o município, o último concurso foi realizado em 2013, com validade de dois anos e prorrogado por mais dois anos. As inscrições deverão ser realizadas somente online no período de 4 de agosto a 7 de setembro.

Segundo a prefeitura, o concurso vai possibilitar a contratação de 110 profissionais para atender a área da saúde e o Centro de Especialidades Médicas. Além disso, com o processo seletivo, os professores regentes não serão mais responsáveis pelas aulas de educação física e artes, pois o município contratará professores especializados nestas áreas.

+Leia mais! Concurso da prefeitura de Curitiba tem 905 vagas e salários que chegam a R$ 6 mil; Veja as vagas!

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) será responsável pela elaboração da prova do concurso público. A expectativa do número de candidatos de 10 mil. Posteriormente, vai ser lançado um novo editar para 36 vagas para Guarda Civil Municipal

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas somente online no período de 4 de agosto a 7 de setembro. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do candidato, sendo nível superior R$ 120, nível médio R$ 80 e ensino fundamental R$ 50. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 8 de setembro.

Também há isenção de taxa de inscrição para pessoas inscritas no CadÚnico e reserva de vagas para candidatos autodeclarados da população negra e pessoas com deficiência. O período de solicitação de isenção de taxa para pessoas inscritas no CadÚnico será de 4 a 12 de agosto.

Provas

As provas serão divididas em dois finais de semana. Os dias 8 e 9 de outubro serão destinados a cargos que possuem somente a prova objetiva.

Já os dias 15 e 16 de outubro serão destinados aos cargos que tenham a necessidade da realização de provas objetivas e práticas, provas de esforço físico e apresentação de título.