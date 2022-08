A Urbanização de Curitiba vai reforçar o atendimento do transporte coletivo no próximo domingo (14) por causa da realização do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. As provas serão realizadas no período da manhã, para técnico judiciário, e da tarde, para analista judiciário. O concurso tem 44,7 mil inscritos.

+ Leia mais: Promotor de Justiça engajado em luta antidrogas é preso com cocaína em Curitiba

A linha 815 Reforço Tuiuti, que geralmente não funciona aos domingos, vai operar em viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti, conforme demanda de passageiros, até término do evento.

A Urbs orienta os candidatos a saírem com antecedência para os locais de prova, já que em dias de concurso há possibilidade de congestionamentos, e consultarem os horários dos ônibus no site.

No período da manhã, a prova começa 8h e vai até 12h30; e no da tarde, tem início às 14h e encerramento às 19h.