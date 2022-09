A prefeitura de Matinhos, no Litoral do Paraná, abriu nesta segunda-feira (05) as inscrições para o concurso público 2022. São 87 vagas distribuídas nas áreas de saúde e educação. De acordo com o edital, os salários iniciais variam de R$ 1.837,32 a R$ 17.000.

>> Edital do concurso para a prefeitura de Matinhos – 089 / 2022

>> Edital para o concurso público de Matinhos – 090 /2022

As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio e técnico, além de superior. Entre as vagas estão de agente comunitário de saúde, dentista e médico, com jornada de 40 horas semanais. Os interessados têm até 03 de outubro para se candidatar, pela internet.

A prova objetiva vai ser aplicada no dia 06 de novembro, em Matinhos. Caso a procura venha a ser muito alta, existe a possibilidade da realização da prova também em outros municípios.

Inscrições pro concurso da prefeitura de Matinhos

De 05/09/2022 08:00 a 03/10/2022 23:59

Vagas pro concurso de Matinhos 090/2022

Auxiliar de Saúde Bucal 2 Fonoaudiólogo 1 Médico Cardiologista 1 Médico Anestesistas Plantonista 2 Médico Clínico Geral Plantonista 2 Médico Ginecologista/Obstetra Plantonista 1 Médico Intensivista/Internista 1 Médico Neuropediatra 1 Médico Ortopedista Plantonista 2 Médico Pediatra Plantonista 2



Professor de Ensino Fundamental 50 Agente de Combate às Endemias 3 Terapeuta Ocupacional 2 Fiscal Sanitarista 1 Técnico de Enfermagem 2 Técnico em Vigilância Sanitária 1 Bacharel em Saúde Coletiva 2 Enfermeiro 2 Farmacêutico Generalista 2 Fisioterapeuta 1

Vagas pro concurso de Matinhos 089/2022

Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde Perequê 1 Agente Comunitário de Saúde – Unidade de Saúde Sertãozinho 1