Tá acabando! Termina às 14 horas da próxima segunda-feira (12) os prazos para inscrição e pagamento da taxa do concurso da Prefeitura de Curitiba de 2022. São 905 vagas para cargos de nível básico, médio, técnico e superior.

As remunerações vão de R$ 1.753,36 até R$ 6.627,27.

Dos 22 cargos, há duas funções públicas que terão vínculo pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) – a de Agente Comunitário de Saúde e a de Agente de Combate às Endemias. No caso destas funções, o processo de seleção é denominado processo seletivo público (PSP).

Taxas

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: R$ 60 para quem concorrer a vagas de nível básico; R$ 80 a R$ 100 para os de nível médio; e R$ 120 para cargos de nível superior.

Todos os sete editais da Prefeitura de Curitiba e o edital para as carreiras da Fundação de Ação Social (FAS) atualizados podem ser consultados pelo site do núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná , instituição contratada para a realização do concurso. O período de inscrições começou dia 2 de agosto.

Os editais também ficam disponíveis no site da Prefeitura de Curitiba, mas as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do núcleo de concursos.

Provas

As provas de conhecimento serão aplicadas em 27 de novembro, no período da tarde e da manhã, dependendo do cargo escolhido pelo candidato.

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) orienta os interessados para que leiam cuidadosamente o edital do concurso para o qual o candidato deseja participar.

Com provas em dois períodos – manhã e tarde – os candidatos interessados que tenham a qualificação exigida de acordo com os editais podem participar do concurso em mais de um edital, desde que a prova não seja no mesmo horário.

Editais concurso público Curitiba

Veja a lista de vagas, nível de escolaridade, carga horária semanal e salários.

SAÚDE – 243 vagas

Agente Comunitário de Saúde (57 vagas – CLT)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.424,00

Edital

Agente de Combate às Endemias (11 vagas – CLT)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.424,00

Edital

Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública (12 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 1.753,36

Edital

Cirurgião-Dentista (25 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Enfermeiro (20 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Farmacêutico Bioquímico (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Fisioterapeuta (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Fonoaudiólogo (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Médico – área de atuação Médico (30 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Psicólogo (15 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (35 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública (20 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Terapeuta Ocupacional (3 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

EDUCAÇÃO (589 vagas)

Professor de Educação Infantil (256 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Edital

Auxiliar de Serviços Escolares (175 vagas)

Nível básico

40 horas semanais

Salário: R$ 1.761,25

Edital

Profissional do Magistério Docência I (147 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

–Edital

Profissional do Magistério Docência II – Educação Física (11 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Edital

ASSISTÊNCIA SOCIAL (67 vagas)

Educador Social (65 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Edital

Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (2 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

SAÚDE OCUPACIONAL (6 vagas)

Médico Perito (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Médico do Trabalho (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Médico Psiquiatra (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital