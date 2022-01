Foi condenado a 44 anos de prisão o homem que matou a tiros o empresário Maruan Uthman Majid, ex-dono da tradicional loja de roupas infantis Xiquita. O crime aconteceu em junho de 2021 na cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná.

Thiago Leal de Barros foi preso horas depois do crime. Ele era caseiro do empresário e foi condenado por latrocínio e tentativa de latrocínio contra a namorada de Maruan.

No trecho da sentença, publicada na terça-feira (25), o juiz Ricardo José Lopes, da 2ª Vara de Matinhos, cita os depoimentos apontaram que “a vítima Maruan não mais tinha confiança no acusado Thiago, que era o seu caseiro, pois suspeitava que era o autor dos furtos de objetos e armas de fogo que tinham sido subtraídos de sua residência”, disse o magistrado.

Ainda segundo a decisão judicial, o caseiro se aproveitou da ausência do empresário em casa para roubar óculos de marca, joias, relógios e um tablete. No entanto, Thiago teria sido surpreendido com a chegada de Maruan e da namorada, disparando um tiro contra ela e dois contra o empresário. Maruan morreu na hora e a namorada, mesmo ferida, conseguiu chamar a polícia.

Ao chegar, os policiais ouviram da vítima que o autor dos disparos foi o caseiro. A PM se deslocou até a casa de Thiago efetuando a prisão. Desde então, ele está preso e agora cumprirá a pena em regime fechado.

“A decisão que condenou o assassino, latrocida, que ceifou a vida do empresário Maruan e ainda atirou contra sua companheira trás no seu contexto aquele anseio que todos nós queremos de justiça rápida e eficaz. São 44 anos de prisão pra uma pessoa que gozou da confiança do empresário sendo caseiro. Vamos buscar que a execução da pena seja feita nos rigores da lei”, disse Cláudio Dalledone, advogado que defende a família do empresário.

A sentença com a condenação de 44 anos saiu dois dias depois que o assassino completou 35 anos de idade.

A reportagem tentou contado com o advogado que defende o condenado Thiago Leal de Barros, mas não obteve sucesso.

