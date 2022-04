Condenado a seis anos de prisão pelo crime de estupro, um homem de 36 anos foi preso por guardas municipais do núcleo Boqueirão, nesta quinta-feira (07). A abordagem a um grupo foi feita na Praça Onofre Silvestre, no bairro Alto Boqueirão, quando a equipe suspeitou de que o documento de identidade apresentado por um deles fosse falso.

Após o cruzamento de informações com a base criminal, os guardas verificaram a identidade real do homem e o mandado de prisão expedido contra ele em Balneário Camboriú (SC), no ano de 2020. Ele foi conduzido à Delegacia de Vigilância e Capturas da Polícia Civil.

Balanço

As abordagens de rotina deflagradas por equipes da Guarda Municipal resultaram, desde o início do ano, em 96 foragidos da Justiça recapturados, por toda a cidade.