Uma das maiores redes supermercadistas do estado, o Condor também que ser destaque na revenda de combustíveis. Nesta semana, a marca curitibana inaugurou dois novos postos de combustíveis em Curitiba, nos bairros Alto Boqueirão e Sítio Cercado. Eles se somam aos 21 autopostos já existentes do Condor e localizados em cidades da região metropolitana, Castro, Ponta Grossa e Campo Mourão.

De acordo com Brayan Zonta Gabardo, representante do Condor para os autopostos, a empresa pretende intensificar sua aposta na revenda de combustível no curto prazo. “Hoje o faturamento dos postos representa de 10% a 11% do faturamento do grupo. Queremos chegar a 15% nos próximos anos”, diz.

Brayan Zonta Gabardo, representante do Condor para os autopostos. Foto: Divulgação

O Condor, no entanto, não atua com bandeira própria nas bombas. Os postos são chancelados pela Ipiranga, Shell e BR e oferecem estrutura completa de com abastecimento, loja de conveniência e troca de óleo.

Somadas as unidades, a rede indica atender cerca de 200 mil veículos por mês. As vendas somam 12 milhões de litros de combustíveis. Isso sem contar, obviamente, a receita das lojas de conveniência, abastecidas com os produtos da empresa.

Os dois novos postos de combustíveis da marca receberam investimento de R$ 12 milhões e geraram 47 novos empregos. Ao todo, esse braço de negócio do Condor emprega 550 pessoas.

