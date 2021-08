Quer saber se chegou a sua vez de vacinar contra a covid-19? Cidades da região metropolitana de Curitiba e Litoral seguem avançando com a vacinação nesta quinta-feira (12). Confira o calendário!

Araucária

Quinta-feira (11 de agosto)

Pessoas com 29 anos completos ou mais no Parque Cachoeira ponto fixo – Entrada pelos fundos da UBS Santa Mônica pela Rua Leonardo João Wieczokowski (próximo aos quiosques e churrasqueiras).

no Parque Cachoeira ponto fixo – Entrada pelos fundos da UBS Santa Mônica pela Rua Leonardo João Wieczokowski (próximo aos quiosques e churrasqueiras). Drive Thru – Entrada pela Rua Rio de Janeiro – horário das 09h às 16h

Documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço, carteira de vacinação (se tiver). É obrigatório uso de máscara!

Almirante Tamandaré

Sexta-feira (13 de agosto)

Pessoas com 26 anos completos ou mais, com horário estendido até às 20h00 no Centro da Juventude.

Campo Largo

Documentos: documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Quinta-feira (12 de agosto)

27 anos completos e população em geral

Locais: IFPR – DRIVE THRU (Rua Engenheiro Tourinho, 829) – das 09h às 16h UBS’s (exceto DANTE e BOTIATUVA), das 8h30min às 16h.

De segunda a sexta-feira

2° dose da vacina, conforme o cartão vacinal.

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Segunda dose da vacina: Será conforme o cartão vacinal de segunda a sexta-feira das 8h30min às 16h

LOCAL: Unidades Básicas de Saúde, exceto Dante e Botiatuva

Campo Magro

Documentos: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Quinta-feira (11 de agosto)

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Sexta-feira (13 de agosto)

Pessoas com 27 anos no: Ginásio Jardim Cecília, na Rua Vereador José Jarek, 187 e no Ginásio Nova Vila – Rua Nossa Senhora Aparecida, 61

Se você tomou Astrazeneca até 21/05 ou Coronavac até 14/07. Nesta sexta feira dia 13/08 compareça aos pontos de vacinação.

Sábado (14 de agosto)

Pessoas com 24, 25 e 26 anos das 09h às 16h no Ginásio Jardim Cecília, na Rua Vereador José Jarek, 187 e no Ginásio Nova Vila Rua Nossa Senhora Aparecida, 61

Não esqueça os documentos: Documento de identificação com foto (Não o do Rebelde)

CPF

Cartão SUS

Comprovante de residência

Colombo

Quinta-feira (11 de agosto)

Pessoas com 24 anos ou mais

O atendimento será realizado das 8h às 16h em todas as Unidades de Saúde, exceto nas US do Fátima e Osasco que continuam com horário estendido das 8h às 18h. A vacinação também continua para: Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais); Pessoas com deficiência permanente ( 18 anos ou mais); Gestantes e Puérperas com ou sem comorbidades ( 18 anos ou mais).

São José dos Pinhais

Documentos: realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa

Quinta-feira (11 de agosto)

Exclusivo para população geral de 27 anos completos.

Sexta-feira (12 de agosto)

Exclusivo para população geral de 26 anos completos.

Pessoas que já tomaram a 1ª dose da vacina Coronavac há 25 dias ou Astrazeneca há 90 dias, venha tomar a 2ª dose no Ginásio Ney Braga

Sábado (13 de agosto)

2ª dose conforme cartão de vacinação.

Fazenda Rio Grande

Quinta-feira (12 de agosto) – 1ª dose

31 anos ou mais

Sexta-feira (13 de agosto) – 1ª dose

31 anos ou mais

Grupos prioritários

Terça, quarta, quinta e sexta-feira (10,11, 12 e 13 de agosto)

Paróquia São Gabriel – das 9h as 11h30 e das 13h as 16h.

Unidades Básicas de Saúde – 08h30 as 12h e das 13h as 15h30

Pinhais

Quinta-feira (12 de agosto)



1ª dose – 29 anos ou mais

2ª dose – conforme data marcada na carteirinha de vacinação)

Pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente e profissionais da saúde – Todas as unidades de saúde. Agendar pelo WhatsApp de sua USF.

Morretes

Quinta-feira (12 de agosto)

Acima de 23 anos – 1ª dose

Compareça ao Centro de Vacinação na rua Padre Saviniano ao lado da Prefeitura de Morretes, com os documentos necessários em mãos para a realização do cadastro.

Matinhos

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Paranaguá

De segunda a domingo

Antecipação da segunda dose para quem tem vacinação marcada para o mês de agosto. (Astrazeneca)

Guaratuba

Quinta e sexta-feira (12 e 13 de agosto)

Para quem tomou a 1ª dose da vacina da Astrazeneca até dia 28 de maio, poderá receber a 2ª dose na quinta-feira (12) ou sexta-feira (13).

A aplicação das vacinas contra a Covid-19 acontecem na Central de Vacinas (ginásio do Parque Municipal), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.*Não esqueça da carteirinha de vacinação e um documento com foto.