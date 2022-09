Quatro pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (12) após confronto com policiais da Rone, na região do Contorno Norte, no bairro Orleans, em Curitiba. Os homens mortos estavam em uma caminhonete roubada no fim de semana, em Curitiba e o confronto ocorreu no sentido Almirante Tamandaré da via.

De acordo com o major Alves, da Polícia Militar do Paraná. o veículo utilizado pela quadrilha foi levado no bairro Rebouças no sábado (10). Um dia depois, uma ligação via 190, telefone da Polícia Militar, avisou que os ocupantes do carro estariam no bairro Parolin, utilizando armas de fogo.

+Leia mais! Chuva e frio marcam a semana em Curitiba, mas até quando? Veja a previsão do tempo completa!

Com o policiamento avisado sobre as características da caminhonete, várias viaturas começaram a procurar os suspeitos. Na madrugada, uma equipe da Rone localizou o carro no Contorno Norte, sentido Almirante Tamandaré. “Com a confirmação da placa, os policiais iniciaram o processo de abordagem. No primeiro momento foi pedido para que os suspeitos parassem o veículo, mas eles desobedeceram a ordem, e iniciaram o confronto”, disse o major para a o Bom Dia Paraná, da RPC.

Troca de tiros e quatro mortos

No confronto, dois homens foram mortos dentro da caminhonete e outros dois em um matagal localizado na margem no Contorno Norte. “Novos confrontos ocorreram dentro da mata, sendo que uma pessoa utilizava um colete balístico. Isso leva a entender que eles iriam praticar outros crimes”, disse o major.

O trânsito no local é lento, mas não existe bloqueio da pista. A equipe da Polícia Cientifica que irá fazer a perícia é aguardada no local.